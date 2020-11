John Jaakke vertrekt als voorzitter van de Eredivisie CV. Hij stapt net als zijn medecommissarissen Peter Fossen en Oege Boonstra op wegens een gebrek aan vertrouwen.

De voltallige raad van commissarissen (rvc) stelde maandag tijdens de Vergadering van Vennoten zijn functie beschikbaar. De dagelijkse leiding van de Eredivisie CV, die de belangen van alle achttien Eredivisie-clubs behartigt, blijft in handen van Jan de Jong.

"De kwaliteit en de continuïteit heeft het ons inziens verloren van de animositeit en emotie", zo verklaart Jaakke het vertrek. "Er zijn goede plannen in voorbereiding. Desondanks wenste een aantal clubs niet te wachten op de verdere discussie daarover."

"Dit is, zeker in deze tijd, naar onze mening een ongewenste situatie voor het betaald voetbal. Het betaald voetbal staat voor grote vragen en uitdagingen. Dan moet er vertrouwen zijn en dat is er bij een aantal clubs onvoldoende."

De 66-jarige Jaakke was sinds 2017 voorzitter van de rvc van de Eredivisie CV. De voormalig preses van Ajax volgde destijds Henk Kivits op. De clubs gaan met elkaar in overleg over de nieuwe samenstelling van de rvc.