Prominenten uit de voetbalwereld hebben maandag bedroefd gereageerd op het overlijden van Harry van Raaij. De oud-voorzitter en clubicoon van PSV overleed op 84-jarige leeftijd.

Onder anderen oud-spelers Berry van Aerle, Mark van Bommel, Arnold Bruggink en Kevin Hofland, die Van Raaij jaren meemaakten bij PSV, uiten hun gevoel op Twitter.

Ook veel Eredivisie-clubs laten op Twitter hun medeleven blijken naar aanleiding van het overlijden van Van Raaij.

Van Raaij was tussen 1996 en 2004 voorzitter van PSV, nadat hij er eerder al penningmeester was. Onder zijn bewind werden de Eindhovenaren in 1997, 2000, 2001 en 2003 kampioen. Hij was zeer geliefd.