Prominenten uit de voetbalwereld hebben maandag bedroefd gereageerd op het overlijden van Harry van Raaij. De oud-voorzitter en clubicoon van PSV overleed op 84-jarige leeftijd.

Onder anderen oud-spelers Mark van Bommel, Berry van Aerle, Arnold Bruggink en Kevin Hofland, die Van Raaij jaren meemaakten bij PSV, uiten hun gevoel op Twitter. Ook veel Eredivisie-clubs laten hun medeleven blijken.

"Bedankt voor de jaren samen. Ze waren waardevol en leerzaam", schrijft Van Bommel. "Bovenal hebben ze geleid tot een vriendschap voor het leven. Ik heb warme herinneringen aan de vele goede gesprekken over van alles en nog wat, aan de mooie en liefdevolle gesprekken over onze families. Rust zacht."

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV toont tegen het Eindhovens Dagblad zijn bewondering voor Van Raaij. "Hij was een visionair. Iemand die al heel vroeg voorzag hoe het speelveld in het internationale topvoetbal zich zou ontwikkelen", zegt hij.

"Ik vond het altijd mooi hoe haarfijn Harry van Raaij aanvoelde waar de kansen voor PSV internationaal zouden komen te liggen. Hij durfde ook de grens op te zoeken om weer grenzen te kunnen verleggen."

Van Raaij was tussen 1996 en 2004 voorzitter van PSV, nadat hij er eerder al penningmeester was. Onder zijn bewind werden de Eindhovenaren in 1997, 2000, 2001 en 2003 kampioen. Hij was zeer geliefd.