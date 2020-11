Voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij is overleden, zo meldt de Eindhovense club maandag. Hij is 84 jaar geworden.

"Een groot PSV'er is niet meer. Rust zacht, meneer Van Raaij", schrijft PSV op Twitter over de oud-preses, die in 1996 aantrad en in 2004 afscheid nam. Eerder was hij penningmeester van de club.

Onder leiding van de Brabander werden het Philips Stadion en trainingscomplex De Herdgang uitgebreid en had PSV op het veld veel succes. In 1997, 2000, 2001 en 2003 veroverden de Eindhovenaren de landstitel, nadat in 1996 al de KNVB-beker werd gewonnen.

De successen en zijn uitgesproken karakter maakten Van Raaij zeer geliefd bij de supporters van PSV en een van de bekendste Nederlandse clubvoorzitters ooit. In 2004 werd hij zelfs verkozen tot belangrijkste bestuurder uit de vijftigjarige geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal.

Na zijn aftreden bleef Van Raaij tot aan zijn dood de wedstrijden van PSV bezoeken en sprak hij zich in de media nog geregeld uit over de gang van zaken bij de club.

'Van Raaij is voorzitter van het volk'

PSV is bedroefd over het overlijden van Van Raaij, maar is de oud-voorzitter ook dankbaar. "Van Raaij is de voorzitter van het volk", zo staat op de website van de club.

"En hij is de man die een brug slaat tussen stadion, waar het gros van het personeel werkt, en sportcomplex De Herdgang, waar spelers en trainers actief zijn. Hij weet te binden en te verbinden."

Volgens PSV sprak Van Raaij ook na zijn afscheid over de club alsof het een kind van hem is. "Soms is de oud-voorzitter kritisch, veel vaker spreekt hij vol liefde over de club die hem zo na aan het hart ligt. Te allen tijde is hij eerlijk en oprecht. Van Raaij is altijd de bestuurder van de mensen gebleven."