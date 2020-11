Voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij is overleden, zo meldt de Eindhovense club maandag. Hij is 84 jaar geworden.

Van Raaij werd in 1996 voorzitter van PSV en nam in 2004 afscheid. Onder leiding van de Brabander werden het Philips Stadion en trainingscomplex De Herdgang uitgebreid en had PSV op het veld veel succes. In 1997 en 2000, 2001 en 2003 veroverden de Eindhovenaren de landstitel, nadat in 1996 al de KNVB-beker was gewonnen.

De successen en zijn uitgesproken karakter maakten Van Raaij zeer geliefd bij de supporters van PSV en een van de bekendste Nederlandse clubvoorzitters ooit. In 2004 werd hij zelfs verkozen tot belangrijkste bestuurder uit de 50-jarige geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal.