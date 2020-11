Noorwegen kan woensdag toch een gooi doen naar promotie naar de hoogste divisie in de Nations League. De Noorse voetbalbond stuurt een B-ploeg naar Oostenrijk, omdat de A-internationals vanwege een coronabesmetting in quarantaine zitten.

In die B-formatie is plaats voor drie Eredivisie-spelers. Hakon Evjen (AZ), Jørgen Strand Larsen (FC Groningen) en Sondre Tronstad maken hun debuut voor de nationale selectie van hun land. De drie speelden al wel voor Jong Noorwegen.

Noorwegen had zondagavond al in Boekarest moeten aantreden tegen Roemenië, maar die wedstrijd ging niet door omdat de Noorse overheid de voetballers verbood om in het vliegtuig te stappen. De spelers stonden al op de luchthaven toen de mededeling binnenkwam.

Reden voor het reisverbod was een positieve coronatest van international Omar El Abdellaoui, die in 2012 nog een handvol wedstrijden voor Feyenoord speelde. Vermoedelijk wordt de wedstrijd tegen Roemenië omgezet in een reglementaire 3-0-nederlaag.

Selectie onder leiding van coach Jong Noorwegen

Om ervoor te zorgen dat er niet ook een streep gaat door het duel met Oostenrijk van woensdagavond in Wenen, heeft de Noorse bond een compleet nieuwe selectie samengesteld. Die komt onder leiding te staan van Leif Gunnar Smerud, de bondscoach van Jong Noorwegen. De eigenlijke bondscoach Lars Lagerbäck blijft thuis.

"Het was zware opgave, maar we zijn blij dat de wedstrijd kan doorgaan. Niet alleen om sportieve redenen, maar ook om onze verplichtingen jegens de UEFA na te komen", zo luidt een verklaring die de Noorse bond maandag naar buiten bracht.

Noorwegen en Oostenrijk strijden in Wenen om promotie naar divisie A van de Nations League. Ervan uitgaande dat het duel met Roemenië verloren wordt verklaard, is een uitzege noodzakelijk voor de Noorse gelegenheidsformatie.