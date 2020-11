Frank de Boer is tevreden over het functioneren van het middenveld van Oranje zondagavond in de met 3-1 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina, maar het was wel een zwaar proces om tot de uiteindelijke samenstelling te komen. De bondscoach koos voor Davy Klaassen, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum op 'tien', waardoor Donny van de Beek op de bank belandde.

"Ik heb er wel een paar daagjes over nagedacht. Donny had tegen Spanje en Italië gescoord, maar die heb ik er dus wel naast gezet", aldus De Boer, die de middenvelder van Manchester United in de 64e minuut liet invallen in de Johan Cruijff ArenA.

De grote verandering ten opzichte van de oefenwedstrijd tegen Spanje was dat Klaassen mocht starten. "Die keuze was niet zo moeilijk, gezien de vorm waarin hij steekt", vervolgt De Boer. "En hij is een speler die op het huis past, die moet je er gewoon bij hebben. We hebben aanvallende backs en Frenkie de Jong gaat ook graag op avontuur. Davy is nodig voor de controle."

De basisplaats van Klaassen had tot gevolg dat De Boer centraal op het middenveld moest kiezen tussen Wijnaldum en Van de Beek. "Donny was mijn topscorer, maar 'Gini' is mijn aanvoerder. Die gooi ik er niet uit. Maar het was al met al wel een moeilijke keuze", zegt hij.

"Als trainer heb ik er geen moeite mee een speler te passeren, maar persoonlijk snap ik dat Donny denkt: ik maak twee goals, maar ik sta er niet meer in? Dat zou ik zelf als speler ook hebben gehad. Ik voelde met hem mee."

288 Terugblik: 'Puzzelstukjes beginnen in Oranje op hun plek te vallen'

'Hij stond op scherp'

De keuze voor Wijnaldum als de aanvallendste middenvelder had tegen Bosnië al snel een goede uitwerking. De speler van Liverpool, die onder De Boers voorganger Ronald Koeman al een zeer hoog rendement haalde, scoorde in het eerste kwartier tweemaal. Beide keren dook hij voor het doel op en tikte hij binnen.

"Wijnaldum heeft al bewezen dat hij uitstekend op deze positie kan spelen en dat heeft hij nu weer gedaan. Uiteindelijk heb ik hem wel gewisseld, maar dat was omdat hij op scherp stond voor de wedstrijd tegen Polen. Dan hebben we hem weer nodig."

De confrontatie met Polen is de laatste wedstrijd van Oranje dit kalenderjaar. De ploeg van De Boer moet winnen in Chorzów, maar is dan nog afhankelijk van Italië, dat uit speelt tegen Bosnië, om de finaleronde van de Nations League te bereiken.