Hoewel België dankzij een fraaie 2-0-overwinning op Engeland dicht bij de finaleronde van de Nations League is, blijven de 'Rode Duivels' voorzichtig. Ze waken voor het scenario dat zich in 2018 voltrok.

Twee jaar geleden leek België in de laatste speelronde eveneens op weg naar de finaleronde. Bij een 0-2-voorsprong tegen Zwitserland ging het echter helemaal mis en werd er met 5-2 verloren.

Ditmaal is Denemarken de tegenstander bij het laatste groepsduel in Leuven. "Of zo'n scenario opnieuw mogelijk is? Uiteraard", zei bondscoach Roberto Martínez zondag na de zege op Engeland, eveneens in Leuven.

"De marges in het internationale voetbal, en zeker in de A-divisie, zijn klein. Denemarken heeft ook gewonnen van Engeland, al hadden ze vandaag alle moeite van de wereld met IJsland."

Voormalig Ajax-verdediger Jan Vertonghen was het met de bondscoach eens. "Alles is mogelijk, maar we hebben nu wel die ervaring van in Zwitserland op zak", zei hij. "We zullen ook niet op een gelijkspel speculeren, we gaan altijd voor de zege."

Een gelijkspel tegen de Denen is voor België genoeg om zich voor de finaleronde te plaatsen. Frankrijk is het enige land dat met nog één speelronde te gaan al zeker is van de 'Final Four', die in oktober volgend jaar wordt afgewerkt.

Bondscoach Roberto Martínez zag zijn ploeg twee keer juichen tegen Engeland. (Foto: ANP)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League