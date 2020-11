Steven Berghuis kijkt met een goed gevoel terug op de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Bosnië en Herzegovina (3-1-zege), al baalt hij er wel een beetje van dat hij zondag opnieuw niet tot scoren kwam. De twintigvoudig international wacht nog altijd op zijn eerste treffer in het Nederlands elftal.

"Ik kreeg twee kansen na rust die er gewoon in moeten en dan ben ik gewoon even kwaad op mezelf", aldus Berghuis, die in de Johan Cruijff ArenA voor de tweede keer op rij een basisplaats kreeg van bondscoach Frank de Boer.

Hoewel de Feyenoorder tegen de Bosniërs belangrijk was met de assist bij de 2-0 van Wijnaldum, gaat hij wel de boeken in als de eerste aanvaller sinds Frank Wels medio jaren dertig van de vorige eeuw die niet gescoord heeft in zijn eerste twintig interlands in Oranje.

"Of ik een drempel over moet? Nee, zo zie ik het niet", zei Berghuis, die in mei 2016 debuteerde in Oranje. "Ik kwam deze wedstrijd een paar keer in de positie om te scoren, daar mag ik tevreden over zijn. Nu is het een kwestie van afronden. Maar het is niet zo dat ik nadrukkelijk op zoek ben naar een doelpunt. Ik wil gewoon het team helpen."

'Afgekeurde goal was zwaar onterecht'

Tegen Bosnië kon de 28-jarige Berghuis aanvallend behoorlijk wat uitrichten. Hij leek zelfs een tweede assist achter zijn naam te krijgen, maar de goal van Luuk de Jong werd ten onrechte afgekeurd voor buitenspel.

"Dat was zwaar onterecht", keek Berghuis terug op het moment in de 27e minuut. "Jammer, maar we mogen als ploeg wel tevreden zijn. Bosnië is een tegenstander die terugzakt en dus moet je verrassend zijn in de aanval. Dat waren we en daardoor konden we ze bij vlagen kapotspelen. Dat geeft een goed gevoel richting woensdag."

Woensdag sluit Oranje de groepsfase van de Nations League af met een uitwedstrijd tegen Polen in Chorzów. Om de finaleronde te halen moet Nederland winnen in Polen en moet Italië punten verspelen tegen Bosnië.