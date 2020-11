Javier Mascherano zet per direct een punt achter zijn profloopbaan. De Argentijnse recordinternational heeft zondag zijn contract ingeleverd bij zijn club Estudiantes de La Plata.

De 36-jarige Mascherano maakte zijn besluit kenbaar via een persconferentie. Wat de reden van zijn vervroegde pensioen is, is niet gemeld. Mascherano had nog een contract tot medio 2021 bij het Argentijnse Estudiantes de La Plata.

Mascherano maakte furore als verdedigende middenvelder en is sinds 2018 met 148 interlands Argentijns recordinternational. Hij speelde twee jaar voor Liverpool, waarna hij in 2010 een transfer naar FC Barcelona verdiende.

Bij de Spaanse grootmacht groeide Mascherano uit tot een gewaardeerde kracht. Hij kwam in acht jaar tot 334 wedstrijden en veroverde liefst negentien prijzen met FC Barcelona, waaronder vijf keer de Spaanse landstitel en twee keer de Champions League.

Met Argentinië liep Mascherano in 2014 de wereldtitel mis door de WK-finale na verlenging met 0-1 te verliezen van Duitsland. Na de uitschakeling in de achtste finales van het WK van 2018 door Frankrijk (4-3) zette hij een punt achter zijn interlandloopbaan.

In 2018 vervolgde Mascherano zijn carrière bij het Chinese Hebei China Fortune. Na twee jaar keerde hij terug in zijn geboorteland Argentinië, maar door de coronacrisis bleef zijn verblijf bij Estudiantes de La Plata beperkt tot tien wedstrijden.