Het Nederlands elftal heeft groepswinst in de Nations League niet meer in eigen hand. Door een 2-0-zege op Polen heeft Italië zondag de koppositie in groep 1 van Divisie A overgenomen.

Italië domineerde de wedstrijd in het Mapei Stadium in Reggio Emilia vanaf de aftrap en kwam voor rust dan ook verdiend op voorsprong tegen Polen, dat vooral de aandacht trok met overtredingen en natrappen.

Uit zo'n overtreding volgde in de 27e minuut een strafschop voor Italië. Grzegorz Krychowiak trok spits Andrea Belotti bij een indirecte vrije trap naar de grond en scheidsrechter Clément Turpin wees resoluut naar de stip, vanwaar Jorginho geen fout maakte: 1-0.

Italië liet Polen ook in de tweede helft kansloos, wat leidde tot veel frustraties bij de ploeg van aanvoerder Robert Lewandowski. Zo sloeg in de 62e minuut de vlam in de pan na een spijkerharde tackle van invaller Jacek Góralski op Belotti. Arbiter Turpin hield het 'slechts' bij geel.

Een kwartier later mocht Góralski alsnog inrukken. Hij kreeg zijn tweede gele kaart voor een nieuwe overtreding op Belotti. Tegen de tien van Polen stelde Domenico Berardi zeven minuten voor tijd met een schot in de korte hoek de overwinning veilig voor Italië.

Dankzij de zege op Polen is Italië met negen punten de nieuwe koploper in de groep. De Italianen gaan met een voorsprong van één punt op Oranje de laatste groepswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina in. Nederland, dat eerder op de dag met 3-1 won van Bosnië, speelt woensdag tegen Polen. De groepswinnaar plaatst zich voor de finaleronde van de Nations League, die in oktober volgend jaar op het programma staat.

Stand groep A1 Nations League 1. Italië: 5-9 (5-2)

2. Nederland: 5-8 (5-3)

3. Polen: 5-7 (5-4)

4. Bosnië en Herzegovina: 5-2 (3-9)

