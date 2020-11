België heeft een belangrijke stap gezet richting de finaleronde van de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez was zondag in Brussel met 2-0 te sterk voor Engeland.

Youri Tielemans opende in de tiende minuut de score voor de Belgen. De middenvelder van Leicester City vond het doel met een afstandsschot dat via de paal binnenviel.

Een kwartier later verdubbelde Dries Mertens de marge. De aanvaller van Napoli krulde een vrije trap vanaf zo'n 20 meter in de linkerhoek. Daarna werd er niet meer gescoord in het Koning Boudewijnstadion, al was Romelu Lukaku nog dicht bij de 3-0.

Dankzij de overwinning gaat België met twaalf punten uit vijf wedstrijden aan kop in groep 2 van Divisie A. Alleen Denemarken, dat twee punten minder heeft, kan de 'Rode Duivels' nog van een plek in de finaleronde afhouden. Engeland is met zeven punten uitgeschakeld.

De Denen wonnen in Kopenhagen met 2-1 van IJsland. Christian Eriksen bracht de thuisploeg in de twaalfde minuut uit een strafschop op voorsprong. In de slotfase zorgde Vidar Örn Kjartansson voor de gelijkmaker, maar in blessuretijd bezorgde Eriksen zijn ploeg alsnog de winst.

Komende woensdag strijden België en Denemarken in Brussel om het ticket voor de finaleronde. De thuisploeg heeft dan dus voldoende aan een gelijkspel.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de Nations League