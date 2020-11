Het Nederlands elftal komt bij de loting voor de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in pot 1 terecht. Oranje stelde die plek zondag veilig dankzij de 3-1-overwinning op Bosnië en Herzegovina in de Nations League.

De tien hoogst genoteerde Europese landen op de FIFA-ranglijst behoren bij de loting tot pot 1 en worden groepshoofd. Daarbij wordt de ranking na de interlandperiode op 18 november gehanteerd.

Nederland bezet op dit moment de tiende plek en speelt komende woensdag nog de Nations League-wedstrijd tegen Polen, maar kan niet meer ingehaald worden door de concurrentie. Nummer elf Zwitserland speelde zaterdag gelijk tegen Spanje (1-1).

Na zijn eerste zege als bondscoach is de plek in pot 1 bij de loting nog een fijne opsteker voor Frank de Boer. "Dat is hartstikke mooi. We ontwijken heel grote landen", zegt hij. "In pot 2 zitten ook sterke landen. maar ik zit toch liever in pot 1 dan in pot 2."

Oranje ontloopt onder meer België en Frankrijk

Dankzij de plek in pot 1 ontloopt Oranje in de WK-kwalificatie België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Kroatië, Duitsland, Denemarken en Italië. Wel kan de ploeg van De Boer onder meer Zwitserland, Polen en Zweden treffen.

De Europese landen worden in de WK-kwalificatie verdeeld over tien groepen en alleen de poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi van eind 2022 in Qatar. De tien nummers twee en twee landen uit de Nations League strijden in de play-offs om de laatste drie WK-tickets.

De loting voor de WK-kwalificatie wordt op 7 december verricht in Zürich.