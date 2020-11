Frank de Boer is opgelucht dat hij tegen Bosnië en Herzegovina zijn eerste zege als bondscoach van het Nederlands elftal heeft geboekt. Oranje was in de Nations League-wedstrijd met 3-1 te sterk voor de Bosniërs.

"Natuurlijk wacht je op je eerste overwinning", erkende De Boer na afloop van het duel bij de NOS. In de eerste vier interlands onder De Boer speelde Oranje drie keer gelijk en verloor het de oefeninterland van Mexico. "Maar ik heb ook aangeven dat er twee belangen waren vanavond: de eindronde van de Nations League en waarschijnlijk pot 1 bij de loting van de WK-kwalificatie. Dat laatste is toch lekker."

De Boer was vooral te spreken over de eerste helft, waarin het Nederlands elftal door twee doelpunten van aanvoerder Georginio Wijnaldum een 2-0-voorsprong nam. "Er was een hoog tempo en veel beweging. Er werd veel in de diepte gelopen en tussen de linies gespeeld. Daar hadden zij veel moeite mee. Waarom dat niet altijd kan? Als we dat wisten, was ik de beste trainer van de hele wereld."

"We hebben als staf gezegd dat je in de de eerste twintig minuten vol gas moet geven om het verschil moet maken", vervolgde De Boer. "Alles in een hoog tempo, ook met ingooien en vrije trappen. Dat hebben we fantastisch gedaan."

"Ik heb van tevoren ook aangegeven dat een lange bal op Luuk de Jong helemaal niet smerig als je er niet doorheen komt. Dat vinden onze eigen spelers ook wat smerig. Maar als je er niet doorheen komt, moet je weleens opportunistisch spelen. We hebben dat goed afgewisseld. Ik was blij met hoe het ging."

Bondscoach Frank de Boer deelt een boks uit aan aanvoerder Georginio Wijnaldum, die met twee doelpunten een belangrijk aandeel had in de zege op Bosnië en Herzegovina. (Foto: ANP)

'Memphis kan goed uit de voeten als linksbuiten'

De Boer deelde ook complimenten uit aan Memphis Depay. De afgelopen dagen was er veel te doen over de positie van de aanvaller van Olympique Lyon, die zijn plek als spits moest afstaan aan Luuk de Jong en naar de linkerkant werd verwezen.

"Hij voelde zich heel lekker", aldus De Boer. "En dat zag je ook in de tweede helft met dat wippertje. Dat was een fantastische actie. Dat betekent dat je goed in je vel zit. Ik weet dat hij op die positie goed uit de voeten kan. Hij is multifunctioneel."