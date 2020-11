Georginio Wijnaldum is opgelucht na de 3-1-overwinning van het Nederlands elftal in het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina. De ploeg van bondscoach Frank de Boer boekte de eerste zege in zes wedstrijden.

"We waren wel toe aan een overwinning. Het was alweer vijf wedstrijden geleden", sprak de tevreden aanvoerder Wijnaldum zondag bij de NOS na afloop van de wedstrijd tegen Bosnië.

De middenvelder van Liverpool bezorgde Oranje met twee doelpunten in het eerste kwartier een 2-0-voorsprong. Ondanks de sterke start plaatste hij ook een kritische kanttekening over het spel vanaf het einde van de eerste helft.

"We begonnen goed", vervolgde Wijnaldum. "We hebben een aantal keren gehad dat we pas in de tweede helft goed begonnen, maar vandaag was het andersom. Vanaf het einde van de eerste helft waren we wel slordig. Misschien wilden we te graag aanvallen en dat kunnen we niet de hele wedstrijd volhouden."

Stand groep A1 Nations League 1. Nederland: 5-8 (5-3)

2. Polen: 4-7 (5-2)

3. Italië: 4-6 (3-2)

4. Bosnië en Herzegovina: 5-2 (3-9)

'Tweede helft was niet zoals de eerste'

In de tweede helft had Nederland het wat lastiger met Bosnië. Memphis Depay zorgde tien minuten na rust wel voor de 3-0, maar vervolgens bracht invaller Smail Prevljak de Bosniërs terug. De eerste zege onder De Boer werd echter niet meer weggegeven.

"De tweede helft was niet zoals de eerste", concludeerde Wijnaldum. "We verloren wat vaker de bal, waardoor we achteruit moesten. Daardoor werd het ook wat moeilijker."

Door de overwinning gaat Nederland voorlopig aan kop in groep 1 van Divisie A van de Nations League. Later op de avond kan Polen of Italië de eerste plek overnemen. Die twee landen spelen om 20.45 uur tegen elkaar in Reggio Emilia.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de Nations League