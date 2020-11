Het Nederlands elftal heeft zondagavond in Amsterdam de eerste zege geboekt onder leiding van bondscoach Frank de Boer. Oranje was in de Nations League met 3-1 te sterk voor Bosnië en Herzegovina.

Het duel in de Johan Cruijff ArenA leek al snel gespeeld, want binnen een kwartier leidde het goed spelende Oranje met 2-0 door twee goals van Georginio Wijnaldum.

Na rust maakte Memphis Depay de 3-0, waarna Bosnië via Smail Prevljak terugkwam tot 3-1. De bezoekers waren daarna nog een paar keer gevaarlijk, maar gescoord werd er niet meer.

Door de overwinning gaat Nederland aan kop in groep 1 van Divisie A van de Nations League. Oranje heeft acht punten, Polen zeven, Italië zes en Bosnië twee, maar later op de avond spelen de Italianen nog thuis tegen de Polen (aftrap 20.45 uur). Woensdag is de laatste speelronde van de groepsfase met Polen-Nederland en Bosnië en Herzegovina-Italië.

Goed nieuws voor Oranje is ook dat door de driepunter tegen Bosnië een plek in pot 1 bij de loting voor de WK-kwalificatie op 7 december zo goed als veilig is gesteld. Sterke landen als België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië en Portugal worden daardoor ontlopen op weg naar plaatsing voor het eindtoernooi in 2022 in Qatar.

Stand groep A1 Nations League 1. Nederland: 5-8 (5-3)

2. Polen: 4-7 (5-2)

3. Italië: 4-6 (3-2)

4. Bosnië en Herzegovina: 5-2 (3-9)

Wijnaldum maakt bijna hattrick

In de aanloop naar het treffen met Bosnië ging het veelvuldig over het gebrek aan scorend vermogen bij Oranje onder De Boer (twee goals in vier wedstrijden), maar zondagavond in de ArenA was het snel twee keer raak.

Beide keren was Wijnaldum het eindstation van een fraaie aanval. In de zesde minuut tikte de middenvelder, die achter spits Luuk de Jong speelde (Donny van de Beek begon op de bank), een lage voorzet van Denzel Dumfries binnen: 1-0.

Acht minuten later was het opnieuw een intikker van Wijnaldum die voor de 2-0 zorgde. Ditmaal was de voorzet van Memphis en werd de bal door Steven Berghuis koppend teruggebracht tot bij de dertigjarige aanvoerder.

Zo was het een amusante en goede eerste helft van Oranje en na 25 minuten leek het zelfs 3-0 te worden. Weer was Berghuis aangever en dit keer tikte Luuk de Jong binnen, maar de assistent-scheidsrechter vlagde ten onterechte voor buitenspel. In de Nations League is er geen VAR, dus de fout werd niet hersteld.

De derde goal had in het restant van de eerste helft alsnog kunnen vallen, want Wijnaldum was dicht bij een hattrick. Het schot van de captain miste kracht en kon de Bosnische doelman Ibrahim Sehic niet verontrusten. Anderzijds moet gezegd dat de bezoekers voor rust ook aardig wat mogelijkheden creëerden, al kwam keeper Tim Krul niet in grote problemen.

Frank de Boer bedankt zijn aanvoerder voor de twee goals. (Foto: ANP)

Berghuis mist kansen vlak na rust

Doordat Bosnië ook geregeld aan aanvallen dacht, bleef het ook na rust een open wedstrijd waarin Oranje bij vlagen uitstekend combineerde. Het leverde twee kansen op voor Berghuis - die nog wacht op zijn eerste interlandtreffer - en een door Sehic gekeerd schot van Memphis.

Tien minuten na rust scoorde Memphis wel. Dumfries gaf zijn tweede assist van de avond en de aanvaller van Olympique Lyon schoof binnen (3-0). Zo werd het een steeds mooiere avond voor Oranje, tot Bosnië in de 63e minuut terugkwam tot 3-1. Invaller Prevljak schoot een voorzet binnen.

Het werd daarna zelfs nog bijna spannend. Een vrije trap van Miralem Pjanic eindigde in de muur en Oranje, dat een onrustige fase kende, ontsnapte toen een inzet van Prevljak voorlangs vloog.

In de slotfase waren er weer wat kansjes voor Nederland, maar gescoord werd er niet meer. Het bleef bij 3-1 voor Oranje, dat na een nederlaag en drie gelijke spelen eindelijk won onder De Boer.

Memphis Depay viert zijn 3-0. (Foto: ANP)

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen van de Nations League