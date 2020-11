Ryan Babel moet zondag de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van Galatasaray voelt zich niet goed en heeft het trainingskamp van Oranje uit voorzorg verlaten.

Babel testte afgelopen week driemaal negatief op het coronavirus. Desondanks heeft de technische staf van Oranje besloten dat hij gezien de aard van de klachten het trainingskamp verlaat.

Hierdoor mist de 66-voudig international niet alleen het duel met Bosnië, maar moet hij hoogstwaarschijnlijk komende woensdag ook de uitwedstrijd tegen Polen in de Nations League aan zich voorbij laten gaan.

Afgelopen woensdag deed de 33-jarige Babel nog wel mee in de oefeninterland tegen Spanje (1-1). Daarin kwam hij elf minuten voor tijd in het veld voor Memphis Depay.

Het is nog onduidelijk of bondscoach Frank de Boer een vervanger zal oproepen voor Babel. Hij beschikt tegen Bosnië met Memphis Depay, Luuk de Jong, Steven Berghuis, Donyell Malen, Quincy Promes en Calvin Stengs in ieder geval nog over zes aanvallers.

De wedstrijd tussen Nederland en Bosnië is om 18.00 uur begonnen in de Johan Cruijff ArenA. Oranje bezet met vijf punten uit vier wedstrijden de derde plaats in groep 1 van de Nations League. Bosnië is met twee punten hekkensluiter. Polen gaat met zeven punten aan kop en Italië staat met zes punten tweede.

