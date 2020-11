Ryan Babel moest zondag de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina (3-1-zege) aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van Galatasaray is mogelijk besmet met het coronavirus en heeft het trainingskamp van Oranje uit voorzorg verlaten.

Babel leverde afgelopen week drie negatieve PCR-testen af, maar zondag was hij bij een sneltest wel positief.

"Hij voelde zich niet lekker en dus hebben we hem uit de groep gehaald", zei bondscoach Frank de Boer na het duel met Bosnië. "Er zijn in het verleden meer foute testen geweest, maar Ryan had wel symptomen."

Babel miste niet alleen het duel met Bosnië, maar moet hoogstwaarschijnlijk komende woensdag ook de uitwedstrijd tegen Polen in de Nations League aan zich voorbij laten gaan. De Boer: "We weten niet of Ryan terugkomt."

Afgelopen woensdag deed de 33-jarige Babel nog wel mee in de oefeninterland tegen Spanje (1-1). Daarin kwam hij elf minuten voor tijd in het veld voor Memphis Depay.

De Boer weet nog niet of hij een vervanger zal oproepen voor Babel. Hij beschikt met Memphis Depay, Luuk de Jong, Steven Berghuis, Donyell Malen, Quincy Promes en Calvin Stengs nog over zes aanvallers.

