Jong Oranje heeft zondag ook zijn negende wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi won mede door een hattrick van Kaj Sierhuis met 5-0 van Jong Belarus.

De Nederlandse beloften kwalificeerden zich vorige maand al voor het EK van 2021. Het elftal van Van de Looi sluit de kwalificatiereeks woensdag af met een uitwedstrijd tegen nummer twee Portugal.

Jong Oranje won zondag in Almere al voor de vijfde keer met minimaal vijf doelpunten verschil. De doelcijfers van het team zijn met 45 goals voor en slechts 3 treffers tegen zeer indrukwekkend.

Jong Oranje speelde in het Yanmar Stadion zonder Abdou Harroui. De middenvelder van Sparta hoorde een paar uur voor de aftrap dat hij positief is getest op het coronavirus. Omdat Ryan Gravenberch eerder deze week naar het grote Oranje werd overgeheveld, begonnen Ludovit Reis en debutant Azor Matusiwa samen met Jurgen Ekkelenkamp op het middenveld.

Jong Oranje had geen kind aan Jong Belarus. (Foto: ANP)

Tweede hattrick op rij voor Sierhuis

Twee maanden geleden stond Jong Oranje in de uitwedstrijd in Belarus al na acht minuten op een 0-2-voorsprong, maar zondag duurde het wat langer voordat de ban gebroken werd. Na een half uur opende Sierhuis de score met een schot tegen de binnenkant van de paal. Eén minuut later stond het al 2-0 via Myron Boadu.

Vlak na rust tekende de spits van AZ ook voor de derde Nederlandse treffer met een goede actie in het zestienmetergebied en een schot met rechts in de verre hoek. Sierhuis wilde niet achterblijven bij zijn collega-aanvaller en tikte na ruim een uur van dichtbij ook zijn tweede goal van de middag binnen: 4-0.

In de slotfase voltooide Sierhuis op aangeven van Sherel Floranus zijn hattrick. Het was de tweede wedstrijd op rij dat de spits van Stade Reims drie goals maakte voor Jong Oranje. Een maand geleden was hij ook op schot tegen Jong Cyprus (0-7).