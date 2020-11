PSV heeft zondag een dure nederlaag geleden in de Vrouwen Eredivisie. De Eindhovenaren verloren de topper op bezoek bij nummer drie FC Twente met 3-2 en staan nu op zes punten van koploper Ajax.

PSV kwam na twaalf minuten spelen nog wel op voorsprong. Topschutter Joëlle Smits schoot beheerst raak na een lange bal van Aniek Nouwen. Renate Jansen tekende na een klein half uur voor de 1-1 door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de verre hoek te krullen.

FC Twente nam negen minuten later ook de leiding. Anna-Lena Stolze werd wat gelukkig gevonden en schoof de bal koelbloedig langs keeper Sari van Veenendaal. Twente kon niet lang van de voorsprong genieten, want nog voor de rust maakte Smits haar tweede van de middag met een bekeken schot: 2-2.

De eerste helft in Enschede werd ontsierd met een op het oog zware blessure voor Elena Dhont. De 22-jarige aanvaller verdraaide haar knie en werd per brancard van het veld gedragen. Ploeggenoot Kika van Es was enkele minuten ontroostbaar.

Na de pauze sleepte de thuisploeg alsnog de drie punten binnen. Fenna Kalma tikte in de 54e minuut de bal van dichtbij achter Van Veenendaal na een lage voorzet vanaf de rechterkant van Bente Jansen.

Beerensteyn wint met Bayern München

In Duitsland boekte koploper Bayern München een 4-1-overwinning op nummer twee VfL Wolfsburg. Lineth Beerensteyn tekende voor de 3-0 en Dominique Janssen bepaalde de eindstand met een eigen doelpunt.

