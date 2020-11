De Nederlandse voetbalsters zullen op 27 november in een leeg stadion in Breda een oefenwedstrijd spelen tegen de Verenigde Staten. De Oranjevrouwen verloren vorig jaar in de WK-finale met 2-0 van het Amerikaanse team.

De KNVB was voor eind november op zoek naar een sterke tegenstander voor de Oranjevrouwen als start van de voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar zomer. Met de VS komt de beste ploeg van de wereld naar het Rat Verlegh Stadion.

"Dit zal echt een meetmoment zijn om te kijken waar we staan", zegt bondscoach Sarina Wiegma zondag op de website OnsOranje. "Natuurlijk is het ook nog eens extra speciaal omdat het de herhaling is van de WK-finale van vorig jaar."

"De kans om in Nederland tegen Amerika te spelen doet zich in de praktijk niet vaak voor. Dus toen wij hoorden dat zij in deze periode graag een wat langer trainingskamp in deze regio wilden organiseren, hebben we die kans uiteraard met beide handen aangegrepen."

De Oranjevrouwen plaatsten zich vorige maand voor het EK van 2022 in Engeland. De regerend Europees kampioen kreeg in de EK-kwalificatie geen serieuze tegenstand, waardoor Wiegman al uitsprak dat ze in de aanloop naar de Spelen topwedstrijden wilde regelen voor haar ploeg.

De Amerikaanse vrouwen zijn al 31 wedstrijden op rij ongeslagen. Ze speelden in maart hun laatste interland. Voor Oranje volgt er na het duel met de VS nog een EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kosovo op 1 december.