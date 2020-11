Go Ahead Eagles heeft zich zondag in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie genesteld. De Deventenaren wonnen in eigen huis eenvoudig met 3-0 van FC Den Bosch.

Antoine Rabillard, Daniel Noels (eigen goal) en Bas Kuipers zorgden al in de eerste helft voor de doelpunten. FC Den Bosch-verdediger Noels kende een ongelukkige middag, want hij kreeg een kwartier voor tijd ook nog eens een rode kaart.

Go Ahead klom door de tweede opeenvolgende zege van de tiende naar de zevende plaats op de ranglijst. De ploeg heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan nummer acht Jong Ajax, dat dit weekend niet in actie komt vanwege de interlandperiode.

FC Den Bosch is bezig aan een teleurstellend seizoen. Het elftal is inmiddels al acht duels zonder overwinning en is terug te vinden op de negentiende plaats. Alleen FC Dordrecht staat nog onder FC Den Bosch.

Later op zondag om 20.00 uur wordt nog de topper tussen SC Cambuur en Almere City gespeeld. Almere en Cambuur bezetten respectievelijk de tweede en de vierde plaats. Het verschil bedraagt vijf punten, maar Cambuur heeft nog een wedstrijd tegoed.

