SC Cambuur heeft Almere City zondag vernederd in de topper in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen legden de nummer twee van de ranglijst met 7-2 op de pijnbank. Go Ahead Eagles nestelde zich in de subtop door eenvoudig te winnen van FC Den Bosch.

In de beginfase leek een monsterzege voor Cambuur nog helemaal niet in de maak tegen Almere City. De Flevolanders maakten in de negende minuut via Delvechio Blackson gelijk nadat Mitchel Paulissen al na drie minuten de score had geopend voor de thuisploeg. Een verdwaalde voorzet van Blackson zeilde via de onderkant van de lat achter Cambuur-doelman Sonny Stevens.

Daarna ging het hard in het Cambuur Stadion in Leeuwarden. Erik Schouten kopte in de 29e minuut een hoekschop binnen voor de 2-1, waarna Jamie Jacobs en Michael Breij nog voor de rust de marge naar drie brachten.

Ook in de tweede helft nam Cambuur geen gas terug. Clubtopscorer Robert Mühren vijzelde in een tijdsbestek van vier minuten zijn doelpuntentotaal op naar tien door twee keer te scoren. Eén minuut na de 6-1 van Mühren maakte Giovanni Korte in de 53e minuut nog de 7-1, waarna Damon Mirani namens Almere City het slotakkoord verzorgde.

Met de 7-2-nederlaag komt er voor Almere City, dat dit seizoen nog niet verloor, een abrupt einde aan een ongeslagen serie van elf wedstrijden. De ploeg van trainer Ole Tobiasen blijft wel tweede en staat één punt achter koploper De Graafschap. Cambuur stijgt naar de derde plaats. De Friese formatie van trainer Henk de Jong heeft nog wel één wedstrijd tegoed.

De spelers van Go Ahead Eagles vallen Antoine Rabillard in de armen na zijn openingsdoelpunt in de Adelaarshorst. (Foto: Pro Shots)

Go Ahead in subtop door simpele zege op Den Bosch

Eerder op de dag won Go Ahead Eagles in eigen huis eenvoudig met 3-0 van FC Den Bosch. Door de zege nestelen de Deventenaren zich in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie.

Antoine Rabillard, Daniel Noels (eigen goal) en Bas Kuipers zorgden al in de eerste helft voor de doelpunten. FC Den Bosch-verdediger Noels, kende een ongelukkig debuut, want hij kreeg een kwartier voor tijd ook nog eens een rode kaart.

Go Ahead klom door de tweede opeenvolgende zege van de tiende naar de zevende plaats op de ranglijst. De ploeg heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan nummer acht Jong Ajax, dat dit weekend niet in actie komt vanwege de interlandperiode.

FC Den Bosch is bezig aan een teleurstellend seizoen. Het elftal is inmiddels al acht duels zonder overwinning en is terug te vinden op de negentiende plaats. Alleen FC Dordrecht staat nog onder FC Den Bosch.

