Wayne Rooney is de komende tijd interim-manager van Derby County. De 35-jarige Engelsman, die ook speler is bij de Championship-club, neemt tijdelijk de taken over van de zaterdag ontslagen Phillip Cocu, van wie hij zijn gedwongen vertrek betreurt.

"Ik vind het jammer dat Phillip en zijn staf de club hebben verlaten en ik wil hem persoonlijk bedanken voor al zijn hulp en bemoediging voor mij als assistent", zegt Rooney zondag in een korte verklaring tegen Sky Sports en The Guardian.

"Het belangrijkste voor ons is nu om de club weer stabiel te maken en te stijgen op de ranglijst. Ik ben gevraagd om deel uit te maken van de staf om de wedstrijd tegen Bristol City voor te bereiden. Maandag spreken we weer verder met de spelers."

Derby doet geen mededelingen over de opvolger van Cocu, maar volgens Sky Sports en The Guardian krijgt Rooney hulp van assistent-trainer Liam Rosenior, keeperstrainer Shay Given en ontwikkelingscoach Justin Walker, zodat hij zich kan richten op het voetballen. De topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg is sinds januari speler/manager van Derby.

Rooney en co. hebben naar verluidt niet alleen de leiding tegen Bristol City, maar ook in de rest van november tegen Middlesbrough en Wycombe Wanderers. Derby zou willen wachten met het aanstellen van een manager totdat de overname door sjeik Khaled Zayed Bin Saquer Zayed Al Nayhan uit Abu Dhabi is afgerond.

Cocu was sinds de zomer van 2019 de manager van Derby. Hij moest 'The Rams' laten promoveren naar de Premier League, maar kwam daar niet bij in de buurt. Derby eindigde vorig seizoen als tiende in het Championship en staat dit seizoen laatste. Naast Cocu kregen ook assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers hun congé.