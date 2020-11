Bondscoach Guus Hiddink hoopt dat hij op termijn een aantal nieuwe spelers kan verwelkomen in de selectie van Curaçao. De Varssevelder richt zich op spelers die het Nederlands elftal net niet halen.

"Er zijn een paar wegen die naar een eventueel WK leiden. Ik snap dat ze de keuze voor Curaçao nog even uitstellen als ze bij Jong Oranje zitten of tegen het grote Oranje aanzitten", zegt de 74-jarige Hiddink tegen FOX Sports.

"Maar zo gauw ze het gevoel hebben dat ze niet bij de eerste veertig geselecteerden voor Oranje zitten, dan is er een andere weg voor ze om te kijken hoe ze sportief het hoogste kunnen halen. Er zijn een aantal spelers die daarvoor in aanmerking komen."

Hiddink leidde vrijdag zijn eerste training bij Curaçao, waar hij in augustus al werd aangesteld als bondscoach én technisch directeur. Zijn komst had wat voeten in de aarde, want bondscoach Remko Bicentini wist er niets van en ging niet akkoord met de ontslagvergoeding. Pas deze week werd alsnog een akkoord bereikt.

"Ik heb hem onlangs gebeld naar aanleiding van de situatie, waar ik niet zo happy mee was. De afwikkeling duurde veel te lang", aldus Hiddink. "Er verschenen artikelen dat ik er een rolletje in zou hebben gespeeld, maar dat is totaal niet zo."

Hiddink hoopt Curaçao naar het WK van 2022 in Qatar te leiden. De ploeg komt dit jaar niet meer in actie onder de oud-coach van onder meer het Nederlands elftal en PSV.