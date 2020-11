De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft geen zin om kritisch te zijn op Sergio Ramos. De aanvoerder vestigde zaterdag de aandacht op zich door twee strafschoppen te missen in het Nations League-duel Zwitserland (1-1).

Ramos mocht in de tweede helft twee keer een penalty nemen, maar beide keren werd zijn slappe inzet gekeerd door keeper Yann Sommer. Het was een smet op een jubileumavond, waarop hij zijn 177e interland speelde en daarmee het Europese interlandrecord brak.

"Het zou oneerlijk zijn om nu kritiek op hem te hebben. Als er drie of vier strafschoppen waren gegeven, zou hij die ook hebben genomen", zei Enrique na de wedstrijd in Bazel ter verdediging van de 34-jarige Ramos.

"Er is een lijst met penaltynemers en Ramos is daarop de nummer één. Hij heeft 25 strafschoppen op rij raak geschoten, dus we gaan hem nu niet afvallen. Hij miste, dat kan gebeuren."

Mede door de missers van Ramos hield Spanje slechts één punt over aan de wedstrijd. De Zwitsers namen in de eerste helft de leiding via Remo Freuler, waarna Gerard Moreno vlak voor tijd voor de 1-1 tekende.

Ramos reageerde alleen in een kort bericht op sociale media. "Het gaat niet om de fouten die we maken, het gaat erom hoe we daarop reageren", schreef de verdediger van Real Madrid.

