Sergio Ramos heeft zaterdag een hoofdrol vertolkt bij de remise van Spanje tegen Zwitserland. De aanvoerder, die zijn 177e interland speelde en daarmee het Europese interlandrecord van de Italiaan Gianluigi Buffon brak, miste twee penalty's en zag zijn ploeg niet verder komen dan een 1-1-gelijkspel.

Spanje, dat woensdag ook al op 1-1 bleef steken tegen het Nederlands elftal, kwam in de 26e minuut op achterstand in Bazel. Remo Freuler tikte een voorzet van Breel Embolo met een fraaie voetbeweging binnen.

Ramos voorkwam na rust nog de 2-0 met een ingreep op doellijn, waarna hij mocht aanleggen vanaf de stip vanwege een handsbal in het Zwitserse strafschopgebied. Doelman Yann Sommer keerde echter de inzet van de verdediger van Real Madrid.

Na een rode kaart voor de Zwitser Nico Elvedi mocht Ramos voor de tweede keer vanaf de stip aanleggen, maar opnieuw redde Sommer op de zwakke inzet van de captain. Uiteindelijk maakte Gerard Moreno in de 89e minuut gelijk voor Spanje.

De 34-jarige Ramos is nog maar zeven interlands verwijderd van het wereldrecord, dat met 184 interlands in handen is van de Egyptenaar Ahmed Hassan. Hassan zette in 2012 een punt achter zijn imposante interlandloopbaan.

De prestaties van Zwitserland zijn van belang voor Oranje. De Zwitsers zitten Nederland op de hielen op de FIFA-ranglijst. De tien beste Europese landen krijgen een geplaatste status bij de loting voor het WK van 2022 en ontlopen daarmee de sterkste tegenstanders.

Leroy Sané is het middelpunt van de Duitse feestvreugde na zijn doelpunt voor Duitsland tegen Oekraïne. (Foto: Pro Shots)

Duitsland buigt achterstand om tegen Oekraïne

In dezelfde poule boog Duitsland tegen Oekraïne een achterstand om in een overwinning. De ploeg van bondscoach Joachim Löw zegevierde in de Red Bull Arena in Leipzig met 3-1 tegen de aankomende EK-opponent van het Nederlands elftal.

Oekraïne ging in de twaalfde minuut brutaal aan de leiding door een doelpunt van Roman Yaremchuk, die doelman Manuel Neuer met een ziedend schot kansloos liet.

Het antwoord van Duitsland, waar PSV'er Philipp Max de hele wedstrijd meespeelde, liet niet lang op zich wachten. Leroy Sané maakte tien minuten later gelijk en Timo Werner kopte voor rust nog de 2-1 binnen. Met zijn tweede treffer van de avond bepaalde Werner de eindstand op 3-1.

Door de zege op Oekraïne en het gelijkspel van Spanje heeft Duitsland dinsdag aan een remise tegen de Spanjaarden genoeg om de finaleronde van de Nations League te bereiken. 'Die Mannschaft' gaat met een voorsprong van één punt de afsluitende groepswedstrijd in.

