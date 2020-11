Portugal kan volgend jaar zijn titel in de Nations League niet verdedigen. De ploeg van aanvoerder Cristiano Ronaldo verloor zaterdag met 1-0 van Frankrijk en loopt daardoor de finaleronde van het prestigieuze landentoernooi mis.

N'Golo Kanté was de matchwinner met het enige doelpunt van de wedstrijd. De controlerende middenvelder van Chelsea profiteerde in de 54e minuut van een slippertje van de Portugese doelman Rui Patrício, die een schot van Adrien Rabiot niet onder controle kreeg. In de rebound kon Kanté simpel binnentikken.

Door de minimale zege op Portugal, dat vorig jaar ten koste van het Nederlands elftal de eerste editie van de Nations League won, plaatste Frankrijk zich als eerste land voor de finaleronde van de Nations League. De Fransen zijn als koploper in groep 3 van League A niet meer bij te halen. In dezelfde groep wendde Zweden door een 2-1-overwinning op Kroatië degradatie naar League B af.

De vier groepswinnaars in League A van de Nations League grijpen een ticket voor de Final Four van het prestigieuze landentoernooi, die in oktober volgend jaar wordt afgewerkt in het land dat de groep van het Nederlands elftal wint.

Dat kunnen Polen, Italië of Nederland zelf zijn. Komende week staan de zesde en laatste groepswedstrijden op het programma. De nummers laatst van de groepen degraderen naar League B.

