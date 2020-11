De Graafschap heeft zaterdag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie gegrepen. De Doetinchemmers wonnen de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht met 0-2. NAC Breda versloeg Telstar met 1-0.

De ploeg van trainer Mike Snoei komt daardoor op 28 punten uit twaalf duels. Almere City (27 uit 11) kan zondag de eerste plaats weer overnemen, maar mag dan niet verliezen op bezoek bij nummer vier SC Cambuur.

De Graafschap kwam in Dordrecht al na tien minuten op voorsprong dankzij Mohamed Hamdaoui, die woensdag al matchwinner werd in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (1-0). De beslissing viel pas twaalf minuten voor tijd uit een penalty van Ralf Seuntjens.

Bij Dordrecht zat Ben Kinds als trainer op de bank. Hij nam de honneurs waar na het ontslag van Harry van den Ham eerder deze week. Met slechts vijf punten uit twaalf wedstrijden staat de ploeg troosteloos onderaan.

Bij de wedstrijd was uiteraard geen publiek welkom, maar wel zaten er vijfhonderd knuffelbeesten op de tribune. De schaapjes, waarmee wordt gerefereerd aan de bijnaam 'Schapenkoppen' van de club, zijn te koop voor 20,20 euro. De opbrengst komt ten goede aan de stichting Kinderen Kankervrij.

Later vanavond staan er met NAC Breda-Telstar (18.45 uur) en Roda JC-MVV Maastricht (21.00 uur) nog twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op het programma.

Ruim vijfhonderd knuffelschapen waren de enige toeschouwers in Dordrecht. (Foto: Pro Shots)

Lat voorkomt heldenrol Telstar-keeper

NAC Breda klom van de vijfde naar de derde plaats. Door een doelpunt van Jethro Mashart werd Telstar in het Rat Verlegh Stadion met 1-0 verslagen. De invaller scoorde in de 68e minuut, twee minuten nadat hij in het veld was gekomen.

NAC ontsnapte diep in blessuretijd aan een bijzondere gelijkmaker. Telstar-keeper Jasper Schendelaar kwam mee naar voren bij een corner, maar had de pech dat zijn kopbal op de lat uiteen spatte.

NAC kampte de afgelopen weken met veel coronagevallen en maakte mede daardoor een vrije val op de ranglijst. Nadat de eerste zes wedstrijden van het seizoen werden gewonnen, leverden vier van de vijf volgende duels een nederlaag op.

Bekijk de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie