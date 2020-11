Phillip Cocu is zaterdag ontslagen als coach van Derby County. De club uit het Championship houdt de Brabander verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten.

Ook assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers moeten het veld ruimen bij 'The Rams', die laatste staan in het Championship, het tweede niveau van Engeland.

Cocu werd in 2019 aangesteld als coach van Derby County. De oud-trainer van PSV kreeg van de steenrijke Engelse eigenaar Melvyn Morris de opdracht een gooi te doen naar promotie naar de Premier League, waarin de club in 2008 voor het laatst uitkwam.

In zijn debuutseizoen bij Derby County wist Cocu niet in de buurt te komen van een promotieticket. Met Engels topscorer aller tijden Wayne Rooney in de gelederen kwam hij niet verder dan de tiende plaats. De nummers één en twee promoveren direct naar de Premier League, terwijl de nummers drie tot en met zes om één promotieticket strijden in de play-offs.

Derby County kende deze jaargang een dramatische start van het seizoen. In de eerste elf wedstrijden won de Engelse club slechts één wedstrijd. Vorige week leed Cocu thuis tegen Barnsley (0-2) alweer zijn zevende nederlaag, wat hem fataal is geworden. Het is nog niet bekend wie Cocu opvolgt bij Derby County.

Phillip Cocu kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken bij Derby County. (Foto: Pro Shots)

Tweede ontslag voor PSV-icoon Cocu

Het is voor Cocu zijn tweede ontslag als coach. In 2018 kreeg hij ook al zijn congé bij Fenerbahçe vanwege de slechte resultaten. Bij zijn vertrek stond de Turkse club op de vijftiende plaats, wat toen de slechtste rangschikking ooit was in de clubgeschiedenis. Cocu was er vijf maanden in dienst.

De vijftigjarige Cocu begon in 2013 zijn trainersloopbaan bij PSV nadat hij vier jaar als assistent van bondscoach Bert van Marwijk werkte bij het Nederlands elftal. In Eindhoven vierde het clubicoon grote successen. Cocu won drie landstitels, één KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Hij werd bovendien twee keer uitgeroepen tot Coach van het Jaar, waarop hij in 2018 naar Fenerbahçe vertrok.

Cocu kende als speler een glansrijke carrière. Hij speelde bij onder meer PSV, FC Barcelona en Vitesse en kwam tot 101 interlands in het Nederlands elftal. Met PSV won hij vier landstitels, terwijl hij met FC Barcelona één keer landskampioen van Spanje werd.