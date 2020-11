Memphis Depay denkt dat hij ook vanaf de zijkant een hoog rendement kan halen, al heeft hij dit kalenderjaar nog niet gescoord in Oranje. Onder de vorige bondscoach Ronald Koeman vormde hij als spits een zeer effectieve combinatie met Georginio Wijnaldum, die vlak achter hem speelde.

"Ik kan op links en in de spits spelen", zei Memphis zaterdag op de persconferentie van Oranje in Zeist. "En als ik aan de buitenkant sta, speelt Wijnaldum nog altijd bij me in de buurt en kan ik nog steeds naar binnen komen. Dan kom ik op dezelfde plek uit als toen ik in de spits speelde."

De nieuwe bondscoach Frank de Boer kiest de laatste interlands voor Luuk de Jong in de punt, die Memphis nog kent van het seizoen 2014/2015 bij PSV.

"Toen stond ik ook op links", vervolgde Memphis. "Ik ben vertrouwd met de spitspositie, maar dus ook met de plek op links. En ik ken Luuks kwaliteiten. Hij is balvast, kan een bal laten vallen en ik kan een voorzet op hem geven, want hij kan fantastisch koppen. Luuk kan scoren, ik kan scoren. Dat is de laatste interlands niet gebeurd, maar dat kan er nu wel uitkomen."

'Een goede Memphis speelt altijd'

Het lijkt erop dat De Boer zondag in de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina weer voor De Jong in de spits kiest en Memphis als linksbuiten, al wilde de bondscoach zijn opstelling nog niet prijsgeven. Het is voor hem niet zo dat Oranje niet meer zal starten met Memphis in de spits en Wijnaldum daar vlak achter.

"Het is nu zaak om te kijken wie voorhanden zijn en wie de beste vorm heeft", zei De Boer. "Een goede Memphis speelt altijd. Dan kijk ik wat de mogelijkheden zijn op links en wat er mogelijk is in de spits. Bij een tegenstander die inzakt en waarbij wij veel in hun strafschopgebied zijn, is het misschien logisch om met Luuk te starten. Een andere keer kan dat anders zijn."

Volgens De Boer kan Memphis ook vanaf links van grote waarde zijn voor Oranje. "Met zijn creativiteit en doelgerichtheid kan hij het fantastisch invullen. En hij heeft genoeg ervaring als linksbuiten."

Nederland-Bosnië en Herzegovina begint zondag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter François Letexier. Drie dagen later sluit Oranje de groepsfase van de Nations League af met een uitwedstrijd in Chorzow tegen Polen.