Frank de Boer zegt zich geen zorgen te maken het kleine aantal doelpunten bij Oranje in de afgelopen interlands. In de vier wedstrijden tot dusver onder zijn leiding scoorde Oranje maar twee keer.

"Ik denk dat we genoeg scorend vermogen hebben in Oranje. Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Luuk de Jong hebben dat bewezen", zei De Boer zaterdag op de persconferentie van Oranje in de aanloop naar het Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.

"Steven Bergwijn kan ook scoren, al is die nu geblesseerd. We hebben Quincy Promes nog en Calvin Stengs. En aardig wat middenvelders die een goal kunnen maken. Ik maak me daarom geen zorgen. Het kan zomaar zijn dat het bij de volgende interlandperiode stikt van de spelers die erop los scoren."

De twee goals tot nu toe onder De Boer kwamen van Donny van de Beek. De aanvallers scoorden nog niet en daar ligt tegen Bosnië waarschijnlijk een taak voor Luuk de Jong als spits, terwijl Memphis Depay naar verwachting weer vanaf links zal spelen. Op rechts zal De Boer waarschijnlijk kiezen tussen Steven Berghuis en Calvin Stengs.

De bondscoach wilde de elf namen nog niet prijsgeven. "Ik had van tevoren al een paar posities in gedachten waarop misschien veranderingen zullen komen. Maar dat zullen we morgen zien."

Het was al bekend dat Tim Krul het doel zal verdedigen tegen Bosnië. In de oefeninterland tegen Spanje (1-1) kreeg debutant Marco Bizot woensdag de kans. Stefan de Vrij neemt achterin waarschijnlijk de plek over van Joël Veltman en op rechts lijkt Denzel Dumfries klaar voor een basisplaats.

20 De Boer: 'Wij zijn verplicht om door te gaan in deze EK-poule'

Vilhena negatief bij nieuwe coronatest

De Boer beschikt over een volledig fitte selectie voor de wedstrijd tegen Bosnië. Ook hebben alle spelers tot tweemaal toe negatief getest op het coronavirus.

Tonny Vilhena testte eerder deze week wel positief en verliet het trainingskamp van Oranje. Bij een nieuwe test werd volgens De Boer "geen spoortje van het coronavirus" aangetroffen, maar hij is niet van plan om de middenvelder van FC Krasnodar weer terug bij zijn selectie te halen.

"Volgens de dokter is het niet de juiste volgorde om hem weer op te roepen. Ik heb daar wel over nagedacht", aldus de bondscoach, die alleen een speler aan zijn selectie toevoegt als Frenkie de Jong of Georginio Wijnaldum tegen een schorsing aanloopt. Beide spelers missen de volgende wedstrijd als ze tegen Bosnië een gele kaart krijgen. "Dan ga ik heel snel een vervanger oproepen."

De Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina begint zondag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter François Letexier.

Stand Groep 1 Nations League 1. Polen 4-7 (5-2)

2. Italië 4-6 (3-2)

3. Nederland 4-5 (2-2)

4. Bosnië en Herzegovina 4-2 (2-6)

Bekijk het programma en de standen in de Nations League