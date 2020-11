Marco van Ginkel heeft er vertrouwen in dat hij dit seizoen nog van waarde kan zijn voor PSV. De langdurig geblesseerde middenvelder merkt dat hij langzaamaan dichter bij een rentree komt.

"Het gaat echt de goede kant op", zegt Van Ginkel zaterdag tegen het Eindhovens Dagblad. "Ik voel me goed en moet telkens de juiste balans zien te houden. Drie of vier keer per week doe ik nu mee met de groep en ik ben er bijna."

De achtvoudig Oranje-international wordt dit seizoen voor de vierde keer door PSV gehuurd van Chelsea. In Eindhoven speelde hij in mei 2018 zijn laatste officiële wedstrijd.

Twee maanden later onderging de 27-jarige Van Ginkel een knieoperatie. Mede door een terugslag in zijn revalidatie keerde hij pas eind vorig jaar terug op het trainingsveld bij Chelsea. Zijn rentree in wedstrijdverband laat nog altijd op zich wachten.

"Het is absoluut niet altijd makkelijk geweest", laat hij weten. "Het is denk ik ook niet gezond geweest wat ik allemaal heb meegemaakt. Na een verkeerde operatie kun je iedereen wel uitschelden, maar ik moest het accepteren."

Marco van Ginkel werd twee keer kampioen met PSV. (Foto: Pro Shots)

'Aan mijn motivatie en inzet zal het niet liggen'

Van Ginkel hoopt in ieder geval nog dit seizoen weer een wedstrijd te kunnen spelen. "Ik wil in de loop van dit seizoen mijn rentree maken en natuurlijk wil je daarna altijd meer."

"Aan mijn motivatie en inzet zal het niet liggen", vervolgt hij. "Ik wil later nooit kunnen zeggen dat het daaraan gelegen heeft. Alles moet nu echt goed komen te staan en het wordt een kwestie van het lichaam goed aanvoelen."

Van Ginkel staat al sinds 2013 onder contract bij Chelsea, maar bij de Londense club had hij nooit perspectief. In de seizoenen 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 kwam hij ook al op huurbasis uit voor PSV, waarmee hij tweemaal de landstitel veroverde.