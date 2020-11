Luis Suárez heeft Uruguay vrijdag aan een 0-3-zege op Colombia geholpen in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks. Brazilië won ook zijn derde wedstrijd door Venezuela met 1-0 te verslaan, terwijl Chili met 2-0 te sterk was voor Peru.

In Colombia opende Edinson Cavani na vijf minuten de score namens Uruguay met een schuiver in de rechterhoek. Vroeg in de tweede helft ging de bal op de stip na een overtreding van Jeison Murillo op Rodrigo Bentancur, waarna Suárez de penalty gedecideerd benutte.

Ruim een kwartier voor tijd breidde invaller Darwin Núñez de voorsprong verder uit. De aanvaller passeerde David Ospina met een fraai afstandsschot. Colombia eindigde de wedstrijd met tien man door een tweede gele kaart voor Yerry Mina in blessuretijd.

Dankzij de overwinning staat Uruguay na drie duels op zes punten, goed voor een vierde plek op de ranglijst. Colombia verzamelde in de eerste drie wedstrijden vier punten en vindt zichzelf terug op plek zeven.

Matchwinner Roberto Firmino kan breeduit lachen na de 1-0-zege van Brazilië op Venezuela. (Foto: Pro Shots)

Brazilië blijft zonder puntenverlies, eerste zege Chili

Brazilië won in São Paulo nipt van Venezuela dankzij een goal van Robert Firmino. De spits van Liverpool was halverwege de tweede helft het eindstation van een fraaie aanval over meerdere schijven en schoof eenvoudig binnen.

Vidal was in Santiago de grote man namens Chili tegen Peru. De middenvelder van Internazionale knalde in de negentiende minuut op weergaloze wijze van een meter of 25 de openingstreffer in de kruising en frommelde na ruim een half uur de eindstand op het bord.

Koploper Brazilië is het enige Zuid-Amerikaanse land dat na drie wedstrijden de maximale score heeft in de WK-kwalificatiereeks. Argentinië volgt op twee punten afstand. Chili boekte de eerste zege van de kwalificatiecampagne en staat met vier punten zesde.

De beste vier landen in de Zuid-Amerikaanse groep van tien plaatsen zich voor het WK in Qatar. De nummer vijf van de kwalificatiereeks strijdt in een intercontinentale play-off om een ticket voor het toernooi in de winter van 2022.