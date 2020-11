Luis Suárez heeft Uruguay vrijdag aan een overwinning geholpen in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks. De aanvaller van Atlético Madrid maakte in Barranquilla de tweede treffer in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Colombia.

Edinson Cavani opende na vijf minuten de score met een schuiver in de rechterhoek. Vroeg in de tweede helft ging de bal op de stip na een overtreding van Jeison Murillo op Rodrigo Bentancur, waarna Suárez de penalty gedecideerd benutte.

Ruim een kwartier voor tijd breidde invaller Darwin Núñez de voorsprong verder uit. De aanvaller passeerde David Ospina met een fraai afstandsschot. Colombia eindigde de wedstrijd met tien man door een tweede gele kaart voor Yerry Mina in blessuretijd.

Dankzij de overwinning staat Uruguay na drie duels op zes punten. Colombia verzamelde in de eerste drie wedstrijden vier punten.

De eerste vier landen in de Zuid-Amerikaanse groep van tien plaatsen zich voor het WK in Qatar. De nummer vijf van de kwalificatiereeks strijdt in een intercontinentale play-off om een ticket voor het toernooi in de winter van 2022.

In de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) staan er nog twee WK-kwalificatieduels op het programma in Zuid-Amerika. Brazilië ontvangt in São Paulo Venezuela en Chili speelt in Santiago tegen Peru.