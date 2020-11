Hakim Ziyech en Zakaria Aboukhlal hebben Marokko vrijdag aan een overwinning in de kwalificatie voor de Afrika Cup geholpen. De oud-Ajacied scoorde twee keer in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek en de aanvaller van AZ luisterde zijn debuut op met een doelpunt.

Ziyech leverde na tien minuten met een prachtige steekpass ook de assist op de openingstreffer van Achraf Hakimi. Een kwartier later bracht Louis Mafouta de bezoekers op gelijke hoogte in Casablanca.

Nog voor rust was Ziyech zelf tweemaal trefzeker. In de 31e minuut benutte de middenvelder van Chelsea een strafschop en twee minuten later maakte hij van afstand ook de 3-1. Aboukhlal maakte in de tweede helft als invaller zijn debuut voor Marokko en kwam binnen vijf minuten met een intikker tot scoren.

Naast Ziyech hadden Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat een basisplaats bij de 'Leeuwen van de Atlas'. Zakaria Labyad, die voor het eerst in lange tijd weer werd opgeroepen, bleef op de bank.

Dankzij de overwinning gaat Marokko met zeven punten uit drie wedstrijden aan kop in groep E van de Afrika Cup-kwalificatie. De voorsprong op nummer twee Mauritanië is twee punten. De Centraal-Afrikaanse Republiek staat derde met drie punten.

De bovenste twee ploegen in elke poule plaatsen zich voor de Afrika Cup, die vanwege de coronapandemie met een jaar werd uitgesteld naar januari 2022.