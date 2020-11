Helmond Sport heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie de eerste thuiszege in ruim een jaar geboekt. De ploeg van coach Wil Boessen was met 2-1 te sterk voor Excelsior.

Jelle Goselink opende in de 27e minuut de score voor Helmond Sport en Jeff Stans verdubbelde na een klein uur de marge. In blessuretijd zorgde Elías Már Ómarsson voor de aansluitingstreffer, maar een punt zat er niet meer in voor de bezoekers.

Helmond Sport won op 4 oktober 2019 tegen MVV (3-1) voor het laatst een thuiswedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders boekten tevens de eerste overwinning in een maand.

Voor Excelsior betekende het juist de eerst nederlaag sinds 5 oktober tegen De Graafschap (1-2). Sindsdien boekten de Rotterdammers drie overwinningen en speelden ze twee keer gelijk. Tussendoor werd ook gewonnen van Helmond Sport (4-0) in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker.

Excelsior is met zeventien punten uit twaalf wedstrijden terug te vinden in de middenmoot. Helmond Sport blijft ondanks de overwinning vijftiende en heeft twaalf punten.

Later op de avond staat er nog een wedstrijd op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. TOP Oss neemt het om 21.00 uur thuis op tegen FC Eindhoven.

