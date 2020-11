Feyenoord kan in ieder geval tot de winterstop geen beroep doen op Justin Bijlow. De doelman heeft last van een voetblessure en komt daarom dit jaar niet meer in actie.

De 22-jarige Bijlow liep de blessure op voorafgaand aan het thuisduel van afgelopen zondag met FC Groningen. De keeper moest in de warming-up afhaken en werd vervangen door Nick Marsman.

Bijlow was door zijn goede spel voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar moest zich door zijn blessure eerder deze week al afmelden bij bondscoach Frank de Boer voor de huidige interlandperiode.

De blessure van Bijlow is een nieuwe domper voor Dick Advocaat. De trainer kan ook al geen beroep doen op Luis Sinisterra, Nicolai Jørgensen, Leroy Fer en Róbert Bozeník. Daarnaast viel Orkun Kökçü woensdag uit bij Turkije en moest Tyrell Malacia afhaken bij Jong Oranje.

Feyenoord speelt dit kalenderjaar nog negen wedstrijden. In de Eredivisie treffen de Rotterdammers Fortuna Sittard (uit), FC Utrecht (thuis), Heracles Almelo (thuis), VVV-Venlo (uit), Vitesse (uit) en sc Heerenveen (thuis). In de groepsfase van de Europa League wachten CSKA Moskou (uit), Dinamo Zagreb (thuis) en Wolfsberger AC (uit).