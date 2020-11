René Hake blijft voorlopig de trainer van FC Utrecht, zo bevestigt technisch directeur Jordy Zuidam vrijdag bij RTV Utrecht. De Domstedelingen gaan niet op korte termijn op zoek naar een opvolger voor de naar KRC Genk vertrokken John van den Brom.

"Hake krijgt een eerlijke kans en dat hebben we uitgesproken. We hebben niet met andere kandidaten gesproken en dat gaan we op de korte termijn ook niet doen", zei Zuidam in gesprek met de lokale omroep.

De 48-jarige Hake werd vorige week aangesteld als tijdelijke opvolger van Van den Brom en verloor zondag met 0-3 van Ajax. Hake liet al weten graag te willen blijven, maar het niet gek te vinden als FC Utrecht met andere trainers zou gaan praten. Dat laatste gaat voorlopig dus niet gebeuren.

"Dat doen we niet om tijd te kopen", lichtte Zuidam toe. "Hake heeft zich bewezen binnen Utrecht. We zijn onder de indruk geraakt van wat hij bij Jong FC Utrecht heeft gedaan en we denken dat hij de juiste persoon is voor de groep."

Het is overigens niet zeker of Hake ook het seizoen mag afmaken bij de huidige nummer negen van de Eredivisie. "We gaan het de komende periode volgen en daarna gaan we de keuze voor de lange termijn maken. En misschien is Hake die oplossing wel", aldus Zuidam.

Onder anderen Henk Fraser en Mark van Bommel werden de laatste dagen genoemd als mogelijke opvolgers van Van den Brom, maar Zuidam wil daar niet te diep op ingaan. "Het zijn interessante namen, maar misschien staan er wel andere op het lijstje. Het zijn verschillende types, maar er zit wel een bepaalde lijn in qua karakter."