Teun Koopmeiners is de volgende speler die moet afhaken bij het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder heeft te veel last van een blessure en is vrijdag vertrokken bij Oranje.

In overleg met de medische staf is Koopmeiners teruggestuurd naar zijn club AZ. Hij zal de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (woensdag) missen.

Bondscoach Frank de Boer kiest ervoor om geen vervanger op te roepen voor Koopmeiners, die vorige maand tegen Mexico zijn debuut maakte voor het Nederlands elftal. De selectie van Oranje bestaat nu nog uit 23 spelers.

Eerder deze week moesten aanvaller Steven Bergwijn (niet fit), middenvelder Tonny Vilhena (positieve coronatest) en verdediger Nathan Aké (hamstringblessure) het trainingskamp al verlaten. Vilhena en Aké werden vervangen door debutanten Ryan Gravenberch en Sven Botman.

De Boer miste door blessures al keepers Jasper Cillessen en Justin Bijlow, verdedigers Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk en middenvelder Marten de Roon.