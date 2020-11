Liverpool heeft vrijdag opnieuw een tegenvaller moeten verwerken. Mohamed Salah is tijdens zijn verblijf bij de nationale ploeg van Egypte positief getest op het coronavirus.

Salah is meteen in quarantaine gegaan. De 28-jarige aanvaller vertoont geen symptomen van het virus. De andere Egyptische internationals testten allen negatief.

Volgens de Egyptische voetbalbond zal Salah op korte termijn meer onderzoeken ondergaan. Dan wordt ook meer duidelijk over zijn inzetbaarheid bij Liverpool.

Vanwege de besmetting mist de aanvaller sowieso de komende twee kwalificatieduels van Egypte voor de Afrika Cup. Zaterdag spelen 'de Farao's' thuis tegen Togo en dinsdag volgt een uitwedstrijd tegen hetzelfde land.

Liverpool speelt op 1 december tegen Ajax

Het is nog onduidelijk welke wedstrijden Salah bij Liverpool zal missen. Het eerstvolgende duel van 'The Reds' is volgende week zaterdag de thuiswedstrijd in de Premier League tegen Leicester City. Op 1 december staat de Champions League-wedstrijd tegen Ajax op het programma.

Salah kwam dit seizoen tot dusver in alle competitieduels van Liverpool in actie. In die acht wedstrijden was hij ook acht keer trefzeker.

Voor Liverpool is de positieve coronatest van de Egyptenaar de zoveelste tegenvaller in korte tijd. Trainer Jürgen Klopp kan door blessures voorlopig niet beschikken over onder anderen Virgil van Dijk, Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain en Thiago Alcántara.