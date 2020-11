Het kabinet heeft de KNVB vrijdag toestemming gegeven voor een proef waarbij fans op de tribunes binnen 1,5 meter van elkaar zitten in voetbalstadions. Het is nog niet duidelijk wanneer de test kan starten.

De proef van de KNVB is onderdeel van wetenschappelijk onderzoek, waarbij de stadions van NEC en Almere City worden gebruikt. De resultaten worden vervolgens ook gedeeld met andere branches in de evenementensector.

Bij de tests zijn maximaal 1.500 fans welkom, die vooraf worden getest op het coronavirus en worden verdeeld over diverse 'bubbels'. In iedere bubbel wordt een bepaalde maatregel getest om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals het gebruik van mondkapjes, wel of niet juichen. Ook mogen fans binnen anderhalve meter afstand van elkaar komen.

De proef kan pas starten zodra het risiconiveau 'waakzaam' is, de laagste categorie. In de meeste regio's geldt nu het risiconiveau 'zeer ernstig', in sommige is het 'ernstig'.

"Het is zeer belangrijk dat er op korte termijn onderzoek wordt gedaan, zodat er op basis van feiten en cijfers besluiten worden genomen en er perspectief komt voor de evenementenbranche, die nu al geruime tijd stilligt. Het voetbal is graag onderdeel van de oplossing", meldt de KNVB in een reactie.

Op dit moment worden de wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie voor lege tribunes gespeeld. (Foto: Pro Shots)

Test is onderdeel van Back to Live

Het plan is de uitkomst van overleg tussen verschillende ministers aan de hand van advies van het RIVM. Ook bioscopen en theaters mogen, mits de situatie dat toelaat, weer meer mensen toelaten.

De test met de terugkeer van publiek bij voetbalwedstrijden is onderdeel van Back to Live, een project van de evenementenbranche waarbij ook de KNVB en sportkoepel NOC*NSF zijn aangesloten.

Sinds september is er geen publiek meer welkom bij de wedstrijden in het betaald voetbal. De KNVB hoop dat clubs zo snel mogelijk weer een beperkt aantal supporters mogen ontvangen in hun stadions.

"Parallel aan het weer toelaten van een beperkt aantal toeschouwers, willen we ook zo snel mogelijk onderzoeken of we veilig meer bezoekers zouden kunnen ontvangen dan tot nu toe", meldt de bond.