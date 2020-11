Het kabinet heeft vrijdag toestemming gegeven voor een proef waarbij maximaal 1.500 supporters naar binnen mogen in een voetbalstadion. Het is nog niet duidelijk wanneer de test kan starten.

De bezoekers worden vooraf getest op het coronavirus en worden verdeeld over diverse 'bubbels'. In iedere bubbel wordt een bepaalde maatregel getest om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals het gebruik van mondkapjes en wel of niet juichen.

De proef kan pas starten zodra het risiconiveau 'waakzaam' is, de laagste categorie. In de meeste regio's geldt nu het risiconiveau 'zeer ernstig', in sommige is het 'ernstig'.

Het plan is de uitkomst van overleg tussen verschillende ministers aan de hand van advies van het RIVM. Ook bioscopen en theaters mogen, mits de situatie dat toelaat, weer meer mensen toelaten.

Op dit moment worden de wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie voor lege tribunes gespeeld. (Foto: Pro Shots)

Ajax en PSV stellen zich beschikbaar

Heel wat betaaldvoetbalclubs hebben al interesse getoond om mee te doen aan de proef. Onder meer Ajax en PSV hebben zich aangemeld, net als NEC en Almere City in de Keuken Kampioen Divisie.

De test met de terugkeer van publiek bij voetbalwedstrijden is onderdeel van Back to Live, een project van de evenementenbranche waarbij ook de KNVB en sportkoepel NOC*NSF zijn aangesloten.

"Op dit moment zijn er verschillende opties voor de locatie", zegt programmamanager Pieter Lubberts van Fieldlab Evenementen, dat Back to Live heeft opgezet. "De vraag is vooral in welke regio de besmettingsgraad het snelst naar beneden gaat. We zijn de praktijktest aan het voorbereiden. Waar en wanneer die gaat plaatsvinden, is afwachten."

Om diverse zaken uit te testen, worden meerdere 'bubbels' gecreëerd. De bezoekers die in dezelfde bubbel zitten, gebruiken dezelfde ingang, dezelfde toiletten en horecapunten en zitten in dezelfde tribunevakken. "We gaan zo heel gecontroleerd het risico op besmetting tegen. En als het gebeurt, kan je snel herleiden om welke groep het gaat", zegt Lubberts.

Sinds september is er geen publiek meer welkom bij de wedstrijden in het betaald voetbal. Tot dat moment werden wél fans toegelaten, al waren stadions vanwege de maatregelen slechts deels gevuld.