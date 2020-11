Feyenoord heeft vrijdag een flinke stap gezet in de zoektocht naar mogelijke investeerders. De vijftienvoudig landskampioen heeft investeringsbank Lazard aangesteld om het proces voor te bereiden en te begeleiden.

In een verklaring laat Feyenoord weten dat de stap in overeenstemming met alle belanghebbende partijen binnen de club is genomen. Er is nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk een overname zal plaatsvinden.

"Feyenoord heeft de ambitie om structureel mee te doen om de prijzen en de club naar een hoger sportief niveau te brengen, zowel nationaal als internationaal. Het externe kapitaal is nodig om deze ambitie te realiseren en zal aangewend worden om verder te investeren in de selectie, het scoutingsapparaat en de jeugdopleiding", staat in de verklaring.

"De beoogde kapitaalinjectie staat in principe los van de lopende gesprekken rondom het nieuwe stadion, maar potentiële investeerders zal wel de mogelijkheid geboden worden om via de club ook in het nieuwe stadion te investeren."

Er wordt al langer gesproken over de komst van één of meer investeerders bij Feyenoord, dat het financieel al jaren niet breed heeft. Naar verluidt is er interesse vanuit de Verenigde Staten.

De Rotterdammers zijn daarnaast al jaren bezig met plannen voor een nieuw stadion, dat aan de oevers van de Maas gebouwd moet worden. Het is nog altijd niet duidelijk of het stadion er komt.