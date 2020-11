De spelers en de staf van het Schotse elftal zijn dolblij nu ze zich voor het eerst sinds 1998 weer op een eindtoernooi mogen melden. Dankzij een zege na strafschoppen op Servië plaatste het land zich donderdag voor het EK.

"Dit keer hebben we het volk niet teleurgesteld", zei bondscoach Steve Clarke na de wedstrijd in Belgrado. "De hele natie kan trots zijn, maar niemand is trotser dan de spelers op het veld."

De Schotten waren de afgelopen jaren regelmatig dicht bij plaatsing voor een EK of WK, maar het WK van 1998 was voorlopig het laatste toernooi waar de Schotten actief waren.

"Ik hoop dat iedereen vanavond een feestje viert, want we zijn door een moeilijke tijd gegaan, zowel de voetballers als de fans", aldus aanvoerder Andy Robertson. "Na 23 jaar hebben we het geflikt. Ik wil er niet over nadenken, want dan begin ik waarschijnlijk te huilen."

Enorme ontlading bij de Schotten na de beslissende misser van Servië in de penaltyserie. (Foto: Pro Shots)

'We bidden voor een gevuld Hampden Park'

De plaatsing is extra mooi voor de Schotten omdat ze 'beloond' worden met twee wedstrijden op Hampden Park, het eigen stadion in Glasgow. Daar treffen ze Tsjechië en Kroatië. "We bidden voor een gevuld Hampden, want dat zullen we merken", aldus Robertson.

Ryan Christie was met een doelpunt in Belgrado van grote waarde. Hij miste vorige maand de halve finale van de play-offs, omdat hij in nauw contact was geweest met een met het coronavirus besmette teamgenoot, Stuart Armstrong.

"Ik zit er helemaal doorheen", zei een emotionele Christie, middenvelder van Celtic. "Deze is voor de hele natie. Het is een verschrikkelijk jaar voor iedereen geweest. Als team hebben we hier zo lang op gewacht en er valt een last van onze schouders."