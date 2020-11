Dusan Tadic is er kapot van dat hij donderdag met Servië naast een ticket voor het EK greep. De aanvoerder van Ajax ging met zijn land na strafschoppen ten onder in de allesbeslissende play-off tegen Schotland.

De Serviërs kwamen op achterstand en dwongen in de laatse minuut een verlenging af dankzij een treffer van Luka Jovic, waarin niet werd gescoord. In de penaltyserie was Aleksandar Mitrovic de enige die miste.

"Ik heb geen idee waar het is misgegaan. We hebben het misschien weinig afgedwongen. Het is moeilijk om hierover te praten", zei een duidelijk geëmotioneerde Tadic na de wedstrijd in Belgrado.

"Schotland verraste ons niet, want we wisten hoe ze zouden spelen. We begonnen niet goed en kwamen nog wel terug, maar het had veel beter gemoeten. Na de gelijkmaker kregen we de geest, maar het mocht niet zo zijn."

De 31-jarige Tadic had zich voor de tweede keer in zijn loopbaan voor een eindtoernooi kunnen plaatsen met Servië. In 2018 was hij er met zijn land bij op het WK, waar de groepsfase niet werd overleefd.

Naast Schotland plaatsten Noord-Macedonië, Hongarije en Slowakije zich voor het EK. De Noord-Macedoniërs komen terecht in de groep van het Nederlands elftal.