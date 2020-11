Argentinië heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) voor de eerste keer puntenverlies geleden in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks. In Buenos Aires werd het, mede omdat een doelpunt van Lionel Messi werd afgekeurd, 1-1 tegen Paraguay.

Messi dacht zijn land vroeg in de tweede helft op een 2-1-voorsprong te zetten met een schot in de korte hoek, maar de VAR had voorafgaand aan de treffer van de sterspeler van FC Barcelona een overtreding geconstateerd.

De beslissing betekende dat Messi dit seizoen voorlopig op één velddoelpunt blijft staan. Zes van zijn zeven doelpunten (zes voor Barcelona, één voor Argentinië) kwamen voort uit een penalty.

Argentinië was tegen Paraguay in de eerste helft op achterstand gekomen door een strafschop van Ángel Romero. De gelijkmaker kwam op naam van VfB Stuttgart-aanvaller Nicolás González.

Het puntenverlies op eigen bodem betekent dat Argentinië zeven punten heeft uit drie wedstrijden. Bolivia-Ecuador, de andere wedstrijd in de groep, eindigde in 2-3. Landen als Brazilië en Uruguay komen deze speelronde nog in actie.

De eerste vier landen in de Zuid-Amerikaanse groep van tien plaatsen zich voor het WK in Qatar. De nummer vijf van de kwalificatiereeks speelt play-offs om een ticket voor het toernooi in de winter van 2022.

Lionel Messi zag dat de VAR zijn doelpunt afkeurde. (Foto: ANP)