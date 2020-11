Dusan Tadic heeft donderdag met Servië naast een ticket voor het EK van volgend jaar gegrepen. De aanvaller van Ajax verloor in een allesbeslissende play-offwedstrijd na strafschoppen van Schotland. Ook IJsland, dat op het vorige eindtoernooi de kwartfinales haalde, wist zich niet te plaatsen voor het EK.

Servië en Schotland hielden elkaar in de eerste helft nog in evenwicht in Belgrado, maar na rust ging het helemaal mis voor de thuisploeg. Ryan Christie werkte in de 52e minuut de bal via de binnenkant van de paal achter de Servische doelman Predrag Rajkovic.

Het matig spelende Servië leek zich in het vervolg te verzoenen met een nederlaag tegen de Schotten, maar in de negentigste minuut kwam de ploeg van aanvoerder Tadic alsnog langszij. Real Madrid-speler Luka Jovic kopte raak uit een hoekschop, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.

In het naspel domineerde Servië, maar de Schotse muur hield in het extra half uur stand en sleepte er ook een strafschoppenreeks uit tegen de nummer dertig van de FIFA-ranglijst, waar Feyenoorder Uros Spajic in de 108e minuut inviel.

In de strafschoppenreeks schoot Tadic als eerste Serviër zijn penalty binnen, waarna Schotland al zijn vijf inzetten vanaf de stip benutte. De vijfde en beslissende strafschop van Serviër Aleksandar Mitrovic werd gekeerd door de Schotse doelman David Marshall.

Het is voor het eerst sinds 1996 dat Schotland zich plaatst voor het EK. De eilandbewoners kwamen op een eindtoernooi nooit verder dan de groepsfase.

Het fatale moment voor Péter Gulácsi bij Hongarije-IJsland. De Hongaarse keeper laat een vrije trap uit zijn handen glippen, maar ziet zijn ploeg later nog van IJsland winnen. (Foto: ANP)

IJsland verliest ondanks enorme keepersblunder

Lang leek IJsland zich te kwalificeren voor het EK door een fout van de Hongaarse keeper Péter Gulácsi, maar in de slotfase ging het alsnog mis tegen Hongarije. De thuisploeg boog een achterstand om en won met 2-1.

Gulácsi liet in de elfde minuut een houdbare vrije trap van Gylfi Sigurdsson door zijn handen glippen. De doelman van RB Leipzig leek de bal eenvoudig te vangen, maar verloor zijn evenwicht en kon een tegentreffer niet voorkomen.

Hongarije verprutste in het vervolg verschillende grote kansen, maar in extremis was het toch raak. Loïc Nego profiteerde van een flipperkast in de IJslandse verdediging na een vrije trap, waarna Dominik Szoboszlai in de tweede minuut van de blessuretijd Hongarije naar het EK schoot.

Het is voor de vierde keer in totaal en de tweede keer op rij dat Hongarije zich plaatst voor het hoofdtoernooi van het EK. Bij de vorige editie in 2016 reikte de nummer 47 van de FIFA-ranglijst tot de achtste finales, waarin het uitgeschakeld werd door België (0-4).

De Slowaken vallen Juraj Kucka in de armen na zijn openingstreffer tegen Noord-Ierland. (Foto: Pro Shots)

Slowakije rekent af met Noord-Ierland

Slowakije plaatste zich voor de tweede keer in de geschiedenis voor het hoofdtoernooi van het EK. Voor het oog van 1.060 toeschouwers wonnen de Slowaken in Belfast na verlenging van Noord-Ierland: 1-2.

Juraj Kucka opende al na zeventien minuten de score voor Slowakije, dat bij het EK van 2016 in Frankrijk de achtste finales haalde. De middenvelder van Parma strafte een verkeerde terugspeelbal genadeloos af.

Milan Skriniar bracht het EK-ticket voor Slowakije in de slotfase van de reguliere speeltijd nog in gevaar door een voorzet van Paddy McNair in zijn eigen doel te werken, maar in de verlenging stelde Michal Duris met een schuiver in de korte hoek alsnog een plek in het hoofdtoernooi veilig.

Het EK begint volgend jaar op 11 juni en wordt ter ere van de zestigste verjaardag van het toernooi in twaalf verschillende speelsteden in twaalf verschillende landen in Europa gehouden. Vanwege de coronacrisis is het EK met een jaar verplaatst. Het Nederlands elftal treft in de groepsfase Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië.