IJsland heeft naast een ticket voor het EK gegrepen. De kwartfinalist van het EK van 2016 verloor donderdag ondanks een enorme keepersblunder met 2-1 van Hongarije in een beslissende play-offwedstrijd.

Lang leek IJsland zich te plaatsen voor het EK door een fout van de Hongaarse keeper Péter Gulácsi. De doelman van RB Leipzig liet in de elfde minuut een houdbare vrije trap van Gylfi Sigurdsson door zijn handen glippen.

Hongarije verprutste in het vervolg verschillende grote kansen, maar in de slotfase was het alsnog raak. Loïc Nego profiteerde van een flipperkast in de IJslandse verdediging na een vrije trap, waarna Dominik Szoboszlai in de tweede minuut van de blessuretijd Hongarije naar het EK schoot.

Het is voor de vierde keer in totaal en de tweede keer op rij dat Hongarije zich plaatst voor het hoofdtoernooi van het EK. Bij de vorige editie in 2016 reikte de nummer 47 van de FIFA-ranglijst tot de achtste finales, waarin het uitgeschakeld werd door België (0-4).

De overige play-offwedstrijden Servië-Schotland en Noord-Ierland-Slowakije kenden donderdagavond na reguliere speeltijd nog geen winnaar. Op dit moment lopen daar nog de verlengingen.