FC Emmen heeft zich donderdag versterkt met Donis Avdijaj. De oud-speler van onder meer Roda JC en Willem II tekent een contract tot en met het einde van het seizoen, met een optie voor nog één jaar.

Avdijaj trainde al enkele weken mee bij de ploeg van trainer Dick Luckien nadat zijn contract bij het Schotse Heart of Midlothian afgelopen zomer was ontbonden. "We hebben dit als erg positief ervaren", aldus voorzitter Ronald Lubbers op de website van FC Emmen.

"Donis is een speler die iets extra's kan brengen op een positie waar we nu niet veel keuze hebben", vervolgt Lubbers. "We zien hem voornamelijk als linksbuiten, maar hij kan ook op de andere posities voorin uit de voeten. We hopen dat hij opnieuw laat zien wat hij in zijn mars heeft."

De 24-jarige Avdijaj speelde in 2018 bij Roda JC voor het eerst op de Nederlandse velden. De aanvaller, die een half jaar werd gehuurd van Schalke 04, maakte indruk met vier doelpunten in veertien officiële wedstrijden, maar kon degradatie met de Limburgers naar de Keuken Kampioen Divisie niet afwenden.

Avdijaj, zesvoudig Kosovaars international, vervolgde daarop zijn loopbaan bij Willem II, maar zijn verblijf in Tilburg liep uit op een teleurstelling. De linksbuiten werd met drie ploeggenoten disciplinair gestraft omdat ze voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen FC Emmen tot diep in de nacht zaten te kaarten op hun hotelkamer. Een paar maanden later werd de verbintenis van Avdijaj beëindigd.

FC Emmen kent een valse start van het seizoen. De Drentenaren staan na acht wedstrijden op een zeventiende plaats en wachten nog altijd op de eerste zege van het seizoen.